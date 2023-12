Gruppo Altair, conclusa l'acquisizione di Fisiodelta

Altair Spa comunica di aver concluso l’acquisizione del 100% delle quote di Fisiodelta srl, società con sede a Domodossola operante da anni nei settori della fisioterapia e riabilitazione, della medicina specialistica e della medicina diagnostica.

Si tratta di una operazione che consolida la presenza di Gruppo Altair in Ossola e che prosegue il piano di differenziazione delle attività imprenditoriali di Altair Spa.

“Fisiodelta è una realtà che da più di 20 anni opera con professionalità a Domodossola - ha affermato Paolo Zanghieri, presidente di Altair Spa - il dialogo sviluppato negli ultimi mesi con i suoi fondatori Severino Bernardini e Damiano Delbarba ha posto le basi per una acquisizione che riveste grande interesse nell’ambito delle attività di Gruppo Altair”.

Fisiodelta nasce appunto dall’idea e dalla volontà di Damiano Delbarba (medico fisiatra) e Severino Bernardini (massofisioterapista e preparatore atletico) per rispondere alle sempre maggiori richieste di prestazioni – fisiatriche, ortopediche, medico-sportive – con un alto livello di professionalità e con tempi di intervento rapidi e l’esecuzione dei vari trattamenti in un’unica sede.

Nel 2003 lo studio, dopo una breve parentesi iniziale in via Castellazzo a Domodossola, si trasferisce nella nuova e ampia struttura in Regione Nosere. Sempre nel capoluogo ossolano e il team originario diviene in breve tempo una equipe multidisciplinare in cui operano decine di professionisti. Attualmente lo studio è dislocato su due piani, per un totale di circa 700 mq, e dispone di un’ampia reception, due sale d’attesa, sei studi medici, due studi di medicina sportiva, undici studi e box fisioterapici e una palestra.

In Fisiodelta lavorano più di quaranta tra medici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, che forniscono numerose prestazioni. “Il desiderio è quello di far crescere questa realtà - ha concluso Zanghieri - anche grazie all’apporto di professionalità e servizi che Gruppo Altair è in grado di offrire alle sue aziende”.