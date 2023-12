Gal, la Regione approva la nuova strategia di sviluppo locale

La Regione ha approvato la nuova strategia di sviluppo locale per gli anni dal 2023 al 2027. Un importante riconoscimento per il Gal Laghi e Monti che si è classificato al secondo posto tra i Gal piemontesi che hanno partecipato. ‘’La nuova strategia ha l’obiettivo di rafforzare l’offerta turistica, culturale e ricreativa del nostro territorio. Ora tocca al territorio cogliere questa opportunità’’ spiega il presidente Marco Cerutti. In modo per valorizzare anche le produzioni tipiche, sostenere le attività agricole e agroalimentari e promuovere la biodiversità e la sostenibilità ambientale. L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa di giovedì mattina all'azienda agricola Dellapiazza di Cosasca di Trontano.

La strategia vedrà la partecipazione degli attori locali, pubblici e privati,e sulla capacità di gestione e attuazione di programmi di sviluppo da parte del Gal. Che potrà contare su una dotazione finanziaria di 4,5 milioni, provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che saranno integrati da ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione. Due gli ambiti tematici su cui si articolerà la strategia: i sistemi di offerta socio-culturali e turistico ricreativi locali e i sistemi locali di cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari.

Del risultato si è detto soddisfatto il presidente della Provincia, Alessandro Lana: ‘’Meglio di così non si poteva fare, il territorio ha fatto bene’’.

L'ente del Vco ha anche avviato una nuova collaborazione con altri Gal Piemontesi e quello della Valle d’Aosta per una cooperazione sulla valorizzazione del patrimonio cicloturistico dell’alto Piemonte.