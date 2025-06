Le previsioni meteo per il fine settimana

Deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota favoriranno un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi, in particolare sul Verbano-Cusio-Ossola. "Successivamente - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -, la saccatura si sposterà verso latitudini più settentrionali, favorendo la rimonta di un ampio anticiclone in espansione dal nord Africa, che determinerà un miglioramento del tempo con condizioni più stabili e prevalentemente soleggiate, accompagnate da un generale aumento delle temperature e della quota dello zero termico, soprattutto nella giornata di domenica".

SABATO 7 GIUGNO 2025

Nuvolosità: al mattino cielo poco nuvoloso sulle Alpi, parzialmente nuvoloso in pianura. In giornata maggiori schiarite in pianura e nubi cumuliformi in aumento in montagna, più consistenti sul settore settentrionale. Precipitazioni: rovesci o temporali sparsi su Alpi Pennine e Lepontine e zone pedemontane adiacenti, di intensità localmente moderata o forte, in particolare tra pomeriggio e sera. Bassa probabilità di rovesci sulle zone pedemontane del Torinese e sulle pianure settentrionali. Piogge generalmente assenti sui restanti settori. Zero termico: in aumento fino a 3800-3900 m a nord e 4100-4200 m a sud. Venti: moderati da ovest o sud-ovest sulle Alpi, con rinforzi in serata; deboli o moderati meridionali sull'Appennino. In prevalenza deboli variabili in pianura, con rinforzi da sud su Alessandrino e Astigiano.

DOMENICA 8 GIUGNO 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con residui annuvolamenti nelle prime ore del mattino. Precipitazioni: generalmente assenti. Zero termico: in rialzo, fino a 4000 a nord e 4400-4500 m a sud. Venti: moderati da ovest o nord-ovest sulle Alpi in attenuazione serale; deboli altrove, meridionali sull'Appennino e variabili in pianura. Temporanei rinforzi nelle vallate alpine nordoccidentali per venti di caduta.