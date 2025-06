A Baveno il 211° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri: onorificenze, musica e vicinanza al territorio

Si è svolta questa mattina, mercoledì 5 giugno, nella suggestiva cornice della piazza della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio a Baveno, la cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, presieduta dal comandante provinciale, colonnello Domenico Baldassarre. Una celebrazione “fuori caserma”, itinerante, già sperimentata lo scorso anno a Domodossola, per sottolineare il legame profondo con il territorio e i cittadini.

Presenti i Carabinieri in servizio nel VCO e in congedo, numerose autorità civili e militari della provincia, oltre a rappresentanti delle componenti territoriali e speciali dell’Arma. A impreziosire la cerimonia, l’esibizione dal vivo degli studenti del Liceo Musicale Gobetti di Omegna, e la partecipazione di alcuni bambini della scuola materna Henfrey di Baveno, che hanno recitato una poesia dedicata ai Carabinieri.

Nel suo discorso, Baldassarre ha ribadito il ruolo fondamentale dell’Arma nel contrasto alla criminalità diffusa e alle truffe agli anziani, una delle forme più odiose e subdole di reato. Ha ricordato l’azione delle due compagnie di Verbania e Domodossola, e delle 15 stazioni presenti in tutto il territorio provinciale, evidenziando come ben il 70% delle denunce totali siano raccolte proprio dai Carabinieri. Ha inoltre citato il progetto “Cavallo Amico”, dedicato ai più fragili, e il dialogo continuo con gli studenti.

Le onorificenze: truffe, droga, lavoro nero e coraggio

Durante la cerimonia sono stati consegnati numerosi riconoscimenti a militari che si sono distinti in operazioni di servizio:

Il luogotenente Guido Marchionini, il maresciallo Luigi Adige, il brigadiere Daniele Luccini, il vice brigadiere Giovanni Prestigiacomo e il carabiniere Gianluca Vicario sono stati premiati per aver sgominato una rete di truffatori che colpivano anziani con la tecnica del "falso carabiniere": 8 arresti, 23 episodi accertati, oltre 200mila euro recuperati tra contanti e preziosi.

Il luogotenente Massimo Verzotto, il maresciallo maggiore Francesco De Nigris, il luogotenente Luigi Gioia, il maresciallo ordinario Federica Pedoja, i vice brigadieri Raffaele Santaniello e Antonio Barletta, hanno ricevuto l’onorificenza per l’indagine sulla morte di una turista travolta da una teleferica irregolare in Valle Anzasca. L’inchiesta ha portato al sequestro di 223 impianti privi dei requisiti di sicurezza e alla denuncia di 255 responsabili.

Per il contrasto allo spaccio di droga tra le province di Verbania e Novara, sono stati premiati il maresciallo ordinario Giovanni Guida, il brigadiere capo Massimiliano Brutti, l’appuntato scelto Alfonso Sivoccia, Davide De Matteis e Damiano Maressa: 9 arresti, 2 chili di droga e 15mila euro sequestrati.

Marchionini ha ricevuto un secondo elogio per un'altra operazione contro le truffe agli anziani, insieme ai colleghi Domenico Ranieri, Carlo Cacciapaglia (oggi in congedo), Massimiliano Brigantino, Carmelo Lo Faro e Marco Misuraca. In questo caso: 8 arresti, 21mila euro recuperati.

Riconoscimento anche per Lui James, Marco Carluccio e Giovanni Giannusa della stazione di Stresa, per un’indagine contro il sfruttamento della prostituzione: sei denunce, sette centri massaggi sequestrati.

Il vice brigadiere Davide Bongiovanni e l’appuntato Vincenzo Tatulli sono stati premiati per il coraggioso intervento in una lite familiare armata: una donna armata di fucile ha esploso un colpo contro di loro. I militari l’hanno disarmata e arrestata dopo una violenta colluttazione.

Infine, un’operazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha permesso di identificare 30 lavoratori in nero e denunciare 8 titolari di imprese di pulizia. Le sanzioni ammontano a 300mila euro.

Una menzione speciale anche all’Aliquota Radiomobile di Domodossola, che ha sequestrato 1 kg di droga e 13.000 euro, deferendo 10 persone.

Solidarietà e territorio

A margine della cerimonia, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Verbania ha organizzato un “rinfresco solidale” in collaborazione con l’Hostaria Al Fresco, per sostenere economicamente il progetto “Cavallo Amico”, che da due anni opera a favore dei più giovani e delle persone fragili.