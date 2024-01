Alla scoperta delle vie storiche dell'Ossola e del lago Maggiore con "Historic Roads"

Nell’ambito del progetto “Vie storiche di montagna dalle Valli dell’Ossola al lago Maggiore” 2023-2024, che valorizza i quattro tratti della Linea Cadorna (Ornavasso - Forte di Bara; Pra' Michelaccio - Montorfano; Colle - Monte Spalavera - Pian Vada'; Piancavallo - Gallerie del Morissolo), la strada dalla Cascata del Toce al Passo San Giacomo - in alta Valle Formazza - e la Via del Sempione - in Valle Divedro – Il Distretto Turistico dei Laghi ha provveduto all'aggiornamento della brochure bilingue "Historic Roards - Le Vie Storiche di Montagna dalle Valli dell'Ossola al Lago Maggiore", già disponibile in versione digitale e presto in versione cartacea.

All'interno del progetto, inoltre, è previsto un ciclo formativo online rivolto agli operatori turistici locali (guide escursionistiche, accompagnatori cicloturistici, agenzie incoming/T.O., personale uffici turistici) ed il 19 dicembre si è tenuto il 1° webinar con focus sulla Linea Cadorna, realizzato con il supporto di Ossola Outdoor School.

A febbraio 2024, prenderanno il via gli altri due incontri dedicati, rispettivamente, alla strada dalla Cascata del Toce al Passo San Giacomo e alla Via del Sempione.