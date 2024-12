Il comune di Villa potrebbe tornare a gestire in proprio il servizio neve

La solita raffica di variazioni di bilancio, due varianti al piano regolatore e il bilancio di previsione per il prossimo triennio. Questi gli argomenti del consiglio comunale a Villadossola, lunedì sera. Con la minoranza che si è astenuta su tutti i punti.

L’assessore alle finanze Stefano Cittadino ha rimarcato come il comune ‘’abbia un margine discreto di capacità di indebitamento’’, dopo che la minoranza aveva rimarcato ‘’le difficoltà di programmazione visto che la legge di bilancio dello Stato potrebbe portare anche tagli ai comuni’’.

Nell’intervento di Mauro Ferrari, capogruppo di Uniti per Villa, anche il peso di ‘’troppi mutui che gravano sul bilancio’’ ma anche ‘’la situazione della case Atc sia per scarsa manutenzione (ultimamente col vento è caduto un camino ndr) che sui fondi promessi dal sottosegretario Preioni, fondi di cui non c’è la certezza sino a quando arrivino’’. Ha anche evidenziato i costi del centro culturale La Fabbrica ‘’per il quale occorrerà pensare ad una condivisone dei servizi, perché il teatro non è solo di Villa’’.

L’assessore Cittadino ha illustrato i numeri che parlano di un avanzo libero, a fine esercizio 2023, di oltre 967 mila euro con una disponibilità di 600 mila; di un avanzo vincolato sul risparmio mutui di 360 mila euro; di un avanzo fondi frontalieri di circa 158 mila. Con un pacchetto di fondi di investimento disponibili al 2025 pari a 1 milione mezzo.

Mentre l’assessore Maurizio Romeggio ha evidenziato ‘’il ripetersi ogni anno di interventi finanziati con gli avanzi come quello sulle strade e sulle scuole.’’ L’assessore ha detto che è pronto il progetto della casa di riposo e che l’amministrazione sta cercando di attingere ad un bando per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della scuola Bagnolini. C’è il finanziamento per la messa in sicurezza della passerella del Piaggio e si è chiuso l’appalto per il parcheggio al Boschetto. Ma soprattutto che serve riportare in seno al comune la pulizia delle strade quando nevica, viste le grosse difficoltà di pulizia verificatesi nell’ultima nevicata di novembre.

‘’Abbiamo acquistato un mezzo per la pulizia che servirà anche per altri interventi – dice Romeggio - . I costi alti dell’affidamento all’esterno del servizio e le difficoltà di trovare ditte che lo facciano ci inducono a pensare ad una gestione interna, acquistando dei mezzi e rinforzando la squadra lavori’’.

Adottate anche due varianti al piano regolatore e poi un paio di scaramucce verbali.

Prima sulla convenzione con i comuni di Beura, Borgomezzavalle, Piedimulera e Montescheno per condividere la segretaria Fernanda Munda. Ferrari ha detto di aver saputo della contrarietà passata dell’attuale sindaco ‘’a condividere la segretaria con altri comuni’’. La risposta del sindaco Bruno Toscani è stata: ‘’La Munda è la dottoressa migliore’’.

Inoltre, Ferrari, in tema di finanziamenti, ha espresso un po’ di ‘’invidia dopo aver letto su Ossolanews l’intervista al sindaco di Crevoladossola che ha dichiarato di aver avviato interventi per sette milioni e mezzo, finanziati all'80% dall'esterno e senza ricorrere ai mutui’’. La risposta laconica del sindaco è stata: ‘’Leggo molto poco Ossolanews’’.