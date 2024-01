La Befana arriverà a Domodossola sabato 6 gennaio alle 15.30 in piazza Rovereto: il pomeriggio di festa è organizzato dalla Pro Loco di Domodossola in collaborazione con il Soccorso Alpino di Domodossola.

In programma giochi con Buket, Nadia e Fabio, regalini e the caldo con la Befana e vin brulé per i più grandi.