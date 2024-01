Auto si ribalta tra Ornavasso e Migiandone, ferito 82enne

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Verbania mercoledì pomeriggio intorno alle 15 sulla strada provinciale 166 tra Ornavasso e Migiandone per un incidente stradale.

Una persona di 82 anni ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata su di un fianco. I vigili del fuoco hanno estratto in sicurezza l'uomo che era incastrato nell'abitacolo, per affidarlo al personale sanitario.

E' stato trasportato in ospedale in codice verde. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine.