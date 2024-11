Escursionista novarese morto sulle alture di Premosello

E' morto l'escursionista caduto mentre stava percorrendo i sentieri nella zona della Bocchetta Saler, sopra l’abitato di Premosello alle porte della Valgrande.

I soccorritori intervenuti con un'eliambulanza non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, un 69enne di Colazza nel novarese. L'uomo era in compagnia di un'altra persona che al momento della caduta ha dato l'allarme. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche gli uomini del Sagf per le operazioni di recupero.

Era stata anche allertata una squadra del soccorso alpino di Villadossola.