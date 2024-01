La neve è arrivata: Domobianca365 apre anche la seggiovia Prel

Dopo tanta attesa, finalmente il momento è arrivato: a partire da venerdì 12 gennaio a Domobianca365 sarà messa in funzione anche la seggiovia Prel, proseguimento della seggiovia Motti (già attiva dal 6 dicembre). Grazie all’arrivo della neve e al funzionamento degli impianti di innevamento artificiale aumentano, dunque, le piste a disposizione degli appassionati nella stazione sciistica di Domodossola. Con l’apertura della seconda seggiovia si potrà sciare sulla pista Prel e sarà aperto anche lo Ski Bar, il punto ristoro più alto del comprensorio.

Nello stesso fine settimana, un altro appuntamento molto atteso, sabato 13 gennaio la Baita Motti ospita una serata speciale dedicata ai 40 anni dall’uscita di “Vacanze di Natale”, film cult della commedia italiana con Christian De Sica e Jerry Calà. Domobianca365 ha organizzato, per l’occasione, una cena in quota a tema anni ’80, per rivivere i mitici anni raccontati nel film di Carlo Vanzina. Imprescindibile, quindi, l’abbigliamento a tema per una festa che ha inizio alle 19.00 con la risalita in seggiovia, seguita da un party – ovviamente con musica anni ’80 e ’90 – e una cena con un menù ricco di prodotti tipici ossolani. Il costo della cena è di 45 euro a persona, comprensivo di andata e ritorno in seggiovia. Per le prenotazioni 0324/44652 (int.5) o info@domobianca.it.