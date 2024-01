Prima Categoria, il Vogogna sulla strada della capolista Ornavassese

Riparte anche la Prima Categoria. La capolista Ornavassese vuole continuare la sua fuga, ma sulla sua strada troverà il Vogogna, che venderà cara la pelle in un derby ossolano sempre molto sentito. All’andata il match terminò con un pareggio a reti bianche.

Altro derby ossolano a Piedimulera: i gialloblù ospitano il Crodo in quella che, guardando la classifica, si direbbe una sfida-salvezza. Le ambizioni dei ragazzi di Poma sono però altre, e per loro non c’è più tempo da perdere se vogliono risalire la china. All’andata sofferto 1-0 per il Piedimulera, con un rigore sbagliato dagli antigoriani.

Il big-match di giornata è in programma al “Boroli” di Gravellona: sfida dal sapore playoff tra Gravellona San Pietro e Cannobiese, con i ragazzi di Agostini che si augurano di ripetere il pirotecnico 3-2 della prima giornata di campionato.

A Omegna vanno in scena due belle sfide: al “Liberazione” l’Agrano di Lopardo, grande rivelazione del girone di andata, ospita la Virtus Villa; mentre al Comunale di Bagnella gli uomini di Tabozzi affrontano i novaresi del Sizzano. Ci sono in palio punti importanti per la zona playoff. All’andata pareggio 2-2 tra Virtus e Agrano, e 2-1 del Sizzano ai danni degli arancioneri.

Sfida molto delicata per la Varzese, che scende nel novarese per affrontare una Pernatese in risalita: entrambe le squadre sono affamate di punti salvezza, all’andata a Varzo finì 1-1.

Tutte le gare di domenica inizieranno alle ore 14.30.

Ornavassese - Vogogna; Gravellona San Pietro - Cannobiese; Piedimulera - Crodo; Bagnella - Sizzano; Comignago - Trecate; Carpignano - Union Novara; Pernatese - Varzese; Agrano - Virtus Villadossola