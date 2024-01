Prima Categoria, prosegue la marcia dell'Ornavassese

È partito il girone di ritorno del campionato di Prima Categoria, senza grandi sorprese: la capolista Ornavassese vregola di misura un buon Vogogna nel derby ossolano, grazie alla rete di Simone Zonca nel primo tempo. Lo stesso Zonca spreca dal dischetto il possibile 2-0, ma gli uomini di Lipari incamerano comunque tre punti fondamentali per tenere a distanza il Trecate.

La Union Novara saluta ogni velleità di vittoria finale di fronte ad un Carpignano rigenerato dal mercato invernale, alla terza vittoria di goleada consecutiva. La Union è ormai stata raggiunta da Sizzano e Gravellona San Pietro, ieri entrambe vittoriose.

I tocensi, impegnati nel big match del “Boroli” contro la Cannobiese, tornano al successo grazie alle reti di Pingitore e Caretti. Brusco stop nella rincorsa ai playoff per i biancorossi di mister Livorno, cui non basta la rete di Baffari. Il Sizzano espugna invece il difficile campo di Bagnella, grazie all’uno-due micidiale in avvio di ripresa che non lascia scampo agli uomini di Tabozzi.

L’altra sfida in terra omegnese si giocava al “Liberazione”, dove Agrano e Virtus Villa hanno le polveri bagnate e chiudono con un salomonico pareggio a reti bianche, che non serve a nessuno per la corsa ai playoff.

Vittoria corroborante per la Varzese in terra novarese: i ragazzi di Chiaravallotti espugnano il campo di Biandrate grazie a Dotti e Ricchi. I granata continuano la loro rincorsa alla salvezza diretta, distante solo un punto in questo momento.

Torna al successo il Piedimulera, che vince con autorevolezza il derby contro il Crodo. Igialloblù ringraziano le doppiette di Audi e Vadalà, ai rossoverdi ospiti non bastano le reti di Alemanno e Ferrari.

Contento per la prestazione mister Poma: “Era importante ripartire col piede giusto, la prima partita dopo un mese di stop è sempre un’incognita. Sono soddisfatto per la prestazione, credo che il risultato non sia mai stato in discussione”.

Buone notizie dal reparto avanzato: “Quando segnano gli attaccanti è sempre un buon segno, tra l’altro sono state reti di ottima fattura. Sono contento per Audi e Vadalà, facciamo molto affidamento su di loro visto che Hado è indisponibile per problemi di lavoro, e non sappiamo se e quando rientrerà quest’anno”.

Siete in una posizione di classifica interlocutoria, vicini ai playoff ma anche ai playout: “Noi ovviamente puntiamo ai playoff, ma non ci possiamo distrarre perché basta poco per finire invischiati nelle zone basse della classifica. Dobbiamo innalzare il livello delle prestazioni per puntare in alto, e già domenica contro la Varzese sarà una sfida molto tosta e servirà il migliore Piedimulera”.

Tuttii risultati:

Ornavassese - Vogogna 1 - 0; Gravellona San Pietro - Cannobiese 2 - 1; Piedimulera - Crodo 4 - 2; Bagnella - Sizzano 0 - 2; Comignago - Trecate 1 - 4; Carpignano - Union Novara 4 - 0; Pernatese - Varzese 0 - 2; Agrano - Virtus Villadossola 0 - 0

Classifica:

Ornavassese 37 - Trecate 33 - Union Novara29–Sizzano,Gravellona San Pietro 28 -Agrano 25 -Bagnella 24 -Cannobiese23 -Virtus Villa, Carpignano22 -Piedimulera21- Varzese 20 - Vogogna17 -Crodo, Pernatese12 - Comignago 2