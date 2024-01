Una targa e un monumento per ricordare Dalla Chiesa FOTO E VIDEO

Il sindaco Lucio Pizzi ha ricordato Kennedy e la sua famosa frase che invitava i cittadini americani a fare qualcosa per il loro Paese e non solo aspettarsi cosa il Paese potesse fare per loro. E’ uno dei ‘passi’ dell’intervento che Pizzi durante l’inaugurazione del monumento e della targa al generale Dalla Chiesa. Uno spazio che da oggi è diventato Largo Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, area che si trova sulla tangenziale che già fu intitolata al prefetto di Palermo ucciso dalla mafia.

Lucio Pizzi ha ricordato l’esempio di Dalla Chiesa, che dedicò la vita per combattere la mafia e ha richiamato lo sforzo delle forze dell’ordine, quotidianamente impegnate in quest’opera importante per lo Stato.

Tanta gente, molti studenti, componenti di associazioni e forze dell’ordine hanno partecipato stamattina alla cerimonia ufficiale che ha visto anche gli interventi del tenente colonnello Giovanni Della Sala del comando carabinieri di Verbania, del viceprefetto Giorgio Orru e del brigadiere in pensione Cataldo Santoro, che per un periodo fece da scorta al generale Dalla Chiesa.

La mattinata è proseguita con l’inaugurazione della mostra sulle divise dei carabinieri, conclusione della due giorni dedicata alle forze dell’ordine ed al loro impegno nella lotta alle mafie, che ha visto anche un convegno, lunedì mattina, alla scuola media Floreanini.