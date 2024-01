A Domobianca365 cena e proiezione del docufilm "Fkt Genova Montebianco"

14 ore, 42 minuti e 14 secondi. Con questo straordinario record il triathleta Marcello Ugazio, galliatese d'origine e ossolano d’adozione, ha compiuto l'impresa skybike “Fkt - Fastest Know Time Genova - Montebianco”. Era il 9 luglio 2023 quando Ugazio, partito da Genova alle 18, attraversò tutta la Valle d’Aosta in sella alla sua bicicletta per arrivare alle 2.50 alla Cabane du Combal in Val Veny sopra Courmayeur.

Dopo 300 km in bici, il cambio di assetto, da bike ad alpinistico. Il traguardo a 4805 m d’altitudine venne tagliato la mattina successiva alle 8.43 infrangendo i precedenti record detenuti da Nicola Valsesia (2015) che fermò il cronometro a poco più di 16 ore e dall’ideatore del percorso Marino Giacometti che si cimentò per primo nel 1997 in 23 ore.

In collaborazione con Ivan Svilpo, organizzatore dell’Fkt di Ugazio, il team di Domobianca365 ha voluto celebrare questo straordinario successo con una cena al Rifugio Baita Motti, a cui seguirà, dopo la proiezione del docu-film, una talk show con il protagonista, moderato da Ivan Casorati. Il ritrovo è previsto presso la biglietteria di Domobianca365, dalle ore 19.00 alle ore 19.30 è prevista la risalita in seggiovia che porterà gli ospiti a Baita Motti, qui alle 20.00 si svolgerà la cena (al costo di 35 euro risalita in seggiovia compresa) a base di piatti tipici della tradizione ossolana e a seguire, la conferenza con la visione del docu-film. Per info e prenotazioni: tel 320843954.

Prosegue la stagione sciistica all’insegna del divertimento e dello sport con l’apertura, nel weekend, se le condizioni meteo saranno favorevoli, della seggiovia Torcelli, la terza attiva che consente di sciare sulla pista rossa Selva Grande. Le condizioni delle piste, con 50 cm di neve a monte e 20 a valle, grazie alle basse temperature degli ultimi giorni e al lavoro della squadra d’innevamento sono ottimali. Domobianca365 si conferma anche, in questa stagione invernale, la meta perfetta per le famiglie e i bambini di ogni età che vogliono provare a cimentarsi nello sci.

La Scuola Sci Domobianca, con più di 30 maestri professionisti, offre corsi di avvicinamento allo sci per tutti: per i bimbi della scuola dell’infanzia, corsi junior per i bambini e i ragazzi che hanno già appreso i primi rudimenti e vogliono acquisire maggior sicurezza e padronanza e ancora corsi per le Scuole, corsi collettivi di avviamento e perfezionamento della tecnica su sci e snowboard per tutti i livelli e lezioni private personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo. Inoltre, grazie alle tariffe agevolate dedicate alle famiglie la montagna diventa una meta sempre più appetibile: a Domobianca365 lo skipass giornaliero feriale per entrambi i genitori e tutti i figli under 14 è proposto a 70 euro, quello festivo a soli 90 euro. E ancora skipass feriale per un adulto e un figlio under 14 a 45 euro, 55 euro nei festivi.