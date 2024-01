Rubata una bicicletta elettrica, due denunciati per furto aggravato

Due immigrati di nazionalità marocchina, con precedenti penali, sono stati identificati in seguito ad un’indagine condotta dal Corpo di Polizia Locale della città di Domodossola, quali autori del furto di una bicicletta a pedalata assistita, del valore di alcune migliaia di euro.

Il veicolo era stato lasciato dal proprietario all’interno di un cortile in una via del centro. Il ladro si era introdotto all’interno del cortile e si era allontanato a bordo del veicolo stesso, per poi nascondere il corpo del reato in un altro cortile, dove lo aveva successivamente recuperato con l’aiuto di un complice.

Gli autori del furto si sono poi allontanati con la bicicletta rubata verso la stazione, ma lungo il tragitto tra il luogo del furto ed il luogo di temporaneo ricovero di quanto avevano rubato, sono stati intercettati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della città di Domodossola e, successivamente, anche dalle telecamere di un privato e da quelle posizionate all’interno medesima stazione ferroviaria.

Il confronto delle immagini e la collaborazione prestata dal locale Commissariato della Polizia di Stato ha permesso alla Polizia Locale di Domodossola identificare i responsabili, che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.