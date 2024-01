Ad Anzino si ricorda il miracolo di Sant'Antonio

Anzino ricorderà, domenica 28 gennaio, l'arrivo del quadro miracoloso di S. Antonio e la fioritura dei gigli in inverno. Come ogni anno infatti il paese della Valle Anzasca celebrerà la festa della Domenica del Giglio, che ricorda il primo miracolo di S. Antonio in paese. Il racconto di quei fatti ci dice infatti che "nel 1669 giunse da Roma il quadro che rappresenta i miracoli del santo con al centro la visione di Gesù Bambino. Il quadro aveva dovuto attraversare molti confini e pericoli prima di arrivare in paese, e in quelle occasioni era prodigiosamente divenuto bianco, per poi riapparire.

All'arrivo ad Anzino nel gennaio successivo nei prati innevati la tradizione narra che fiorirono i bianchi gigli del santo. Da subito una festa marcò questa domenica cara a tutti gli anzinesi, che ricordano così il primo miracolo di S. Antonio in paese". Ogni anno la festa attira numerosi devoti da tutte le vallii vicine, che accorrono a portare le loro intenzioni al Santo. Il programma dei festeggiamenti prevede il Triduo di Preparazione da mercoledì 25 a venerdì 26 gennaio con alle 20.30 la Santa Messa all’altare del Santo.

La Domenica del Giglio, Festa del primo miracolo, si celebrerà sabato 27 gennaio con alle 20.30 primi Vespri, e poi domenica 28 gennaio alle 11.00 la Santa Messa Solenne celebrata da Fra Antonio Ramina, rettore della Pontificia Basilica del Santo a Padova e alle 15.00 il Vespro solenne e la processione con la statua di S. Antonio. A seguire incanto delle offerte. Saranno attivi dei posti di ristoro presso l'Ex Asilo di Anzino e il Circolo ACLI di Anzino.