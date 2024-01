Coldiretti Novara e Vco: "Vengano approvati gli emendamenti del Milleproroghe"

“Auspichiamo l’approvazione di emendamenti che, innanzitutto, recuperino disposizioni già previste nel “Milleproroghe” per il 2023 come l’ampliamento dell’ambito di operatività della proroga per la revisione delle macchine agricole – spiegano il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Luciano Salvadori - E’ poi importante prorogare per il 2024 l’esenzione dalla tassazione Irpef e confermare l’esenzione contributiva per i giovani imprenditori neo insediati fino al 31 decembre 2024, come anche è utile prorogare il periodo transitorio dell’effettiva operatività del nuovo Sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli animali. Non da ultimo, continuare a mantenere l’accisa ridotta per i piccoli birrifici anche per il 2024. Tutte misure che vanno a sostegno della nostra agricoltura che già deve affrontare le criticità del periodo, dallo sconvolgimento provocato dalle guerre in atto ai cambiamenti climatici