Montagna e seconde case: a Macugnaga prezzi medi più accessibili rispetto ad altre località piemontesi

Con l’apertura degli impianti, la stagione sciistica è ufficialmente partita e le località montane italiane, tra cui Macugnaga, registrano già un afflusso consistente di turisti. Secondo le stime, la montagna continuerà a essere tra le mete preferite dagli italiani anche quest’anno, con tanti arrivi e presenze previste durante l’inverno.

L’interesse per le seconde case in montagna rimane alto. L’analisi di Abitare Co., società specializzata nell’intermediazione immobiliare sulle nuove residenze, evidenzia che il prezzo medio per un’abitazione nuova o ristrutturata vicino agli impianti o in centro paese in Italia si attesta sui 5.250 euro al metro quadrato, in crescita del 5,5% rispetto allo scorso anno.

In Piemonte, tra le località più rinomate, Sestriere resta la più cara con 6.525 euro/mq, mentre Macugnaga si posiziona tra le località più accessibili con 3.750 euro al metro quadrato. Valori più bassi si registrano a Prato Nevoso, con circa 2.950 euro/mq. Altre mete importanti della regione, come Alagna Val Sesia e Bardonecchia, si attestano rispettivamente a 4.400 e 4.375 euro/mq.

Per Macugnaga, la combinazione di paesaggi spettacolari, piste ben tenute e la vicinanza al Monte Rosa continua a rendere la località un punto di riferimento per chi cerca una seconda casa in montagna senza investire cifre da capogiro.