Mercato auto: segno meno un po’ ovunque, anche nel Vco

Il mercato dell’auto non è ripartito a novembre 2025. Secondo in dati diffusi in queste ore da Anfia e ministero dei Trasporti, le immatricolazioni in Piemonte, nel raffronto con lo stesso mese dell’anno scorso, sono passate da 12.820 a 12.751. Il calo, per fortuna non così evidente, ha riguardato quasi tutti i territori della nostra regione, Verbano Cusio Ossola compreso, che da 277 macchine messe in strada è scesa a 257 (la vicina Novara da 779 a 710). Torino, così emerge dai numeri, questa volta è stata insufficiente a dare la svolta. E’ emerso, però, che le famiglie sono tornate a comprare: è frenato, per la prima volta, il noleggio. In lieve risalita i Suv e le vetture di segmento medio, sono diminuite le utilitarie. Questo il quadro generale. Nella top 10 delle più vendute in Piemonte la Fiat Panda al 1° posto (1.719), seguita dalla Jeep Avenger (510) e dalla Fiat 600 (455). Nel Vco il podio è andato alla Hyundai l10 (17) ex equo con la Fiat Panda, al terzo posto la Jeep Avenger (15).
