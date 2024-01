Anche nel 2024 a Domo sarà organizzata una grande mostra

Anche quest'anno Domodossola avrà una grande mostra d'arte, che sarà ospitata a Palazzo San Francesco. Pur non essendo ancora noti ai cittadini né il tema né le opere che saranno esposte, l'amministrazione comunale, con una delibera di giunta, ha di fatto dato il via alla organizzazione, anche per il 2024, di un grande evento.

Le mostre organizzate negli ultimi anni (quella dedicata alle donne e quella dedicata alla luce) hanno infatti riscosso grandissimo successo di pubblico e visitatori provenienti da tutto il Nord d'Italia, e la giunta Pizzi intende proseguire nel solco del lavoro portato avanti in questi anni, riconoscendo a Domodossola un ruolo importante dal punto di vista culturale.

Per l'organizzazione della mostra si prevede un budget di 172mila Euro, lo stesso dello scorso anno, in parte coperto tramite i fondi erogati dall'Associazione Ruminelli, in parte tramite sponsor privati. La cifra che sarà messa in campo dal Comune è già stata inserita a bilancio.