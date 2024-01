Aveva una pistola lanciarazzi non dichiarata, 58enne ossolano denunciato

Un 58enne ossolano è stato denunciato per detenzione illegale e omessa custodia di armi. L’uomo, che risulta detentore di armi, è stato sottoposto dai carabinieri ad un normale controllo per verificare la correttezza e corrispondenza di quanto risultante dai dati.

Così i carabinieri hanno appurato come l’uomo detenesse senza averne dichiarato il possesso una pistola lanciarazzi, nonché hanno verificato che lo stesso deteneva una pistola, legalmente detenuta, non presso l’abitazione come da documentazione ufficiale, bensì all’interno di un borsello sotto il sedile della propria macchina in un garage situato in un altro indirizzo diverso dalla propria dimora. Le citate armi sono state quindi sequestrate, come le altre ulteriori armi legalmente detenute, e l’uomo denunciato.