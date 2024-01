Domo, due donne ucraine rubano 17mila euro ad un anziano, denunciate

I Carabinieri della Stazione di Domodossola hanno denunciato per furto aggravato ai danni di una persona anziana due donne di origini ucraine di 46 e 39 anni, residenti in provincia.

Le indagini sono state attivate a seguito della denuncia sporta da un ultraottantenne ossolano, a cui la propria banca aveva segnalato anomali ammanchi sul suo conto corrente. In particolare erano stati posti all’incasso diversi assegni relativi al suo conto per un totale di 17.000 euro circa.

L’uomo aveva dichiarato in sede di denuncia che da diverso tempo a causa dell’età aveva usufruito dei servizi di alcune persone per aiutarlo nelle normali attività domestiche.

I carabinieri acquisivano i dati delle citate persone e acquisivano altresì dalla banca del denunciante i dati relativi agli assegni, 5 in tutto, posti all’incasso e le relative persone che li avevano intascati. Tutti gli assegni in questione facevano parte di un blocchetto che, evidentemente, gli era stato rubato in casa e poi, tramite la falsificazione della firma, gli stessi erano stati riscossi. Da ulteriori verifiche quegli assegni risultavano incassati da due donne di nazionalità ucraina, residenti in Ossola, una delle quali era stata a lavorare proprio in casa della vittima. Verificata la genuinità dei documenti di identità con cui le donne si erano presentate in banca per incassare gli assegni, i carabinieri hanno denunciato entrambe per furto aggravato.