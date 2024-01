''Chiedete ai sindaci di aiutarci a garantire i vostri servizi''

‘’Fate pressione sui vostri sindaci affinché contribuiscano ad ampliare il parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di Iselle’’. L’appello è arrivato venerdì sera, nell’accesa assemblea che ha visto di fronte i parlamentari Alessandro Panza e Stefano Candiani ed i frontalieri ossolani.

E’ stato il sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco, a chiedere ai frontalieri di intervenire sui sindaci dei loro paesi. ‘’Su 180 abitanti abbiamo 20 frontalieri in paese -ha detto Magliocco – e riceviamo in ristorni 20 mila euro ma ne spendiamo circa 30 mila per dare i servizi ai frontalieri. Così devo attingere ad altri soldi, da quelli di chi lavora in Italia; per ampliare il parcheggio dobbiamo quindi invitare gli altri sindaci a dare una mano’’.