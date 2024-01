''Il marciapiede di via Toce è pericoloso''

‘’Diversi automobilisti ci hanno ‘lasciato’ le loro auto, riportando gravi danni alle vetture’’. Il pericolo ci viene segnalato da alcuni residenti di via Toce a Villadossola che hanno già informato gli uffici municipali di questa situazione che ultimamente ha visto molte auto seriamente danneggiate dall’impatto col marciapiede che c’è sul lato destro salendo verso lo stabilimento Vinavil. La zona a rischio è quella di fronte al tombino pedonale che sbuca quasi all’altezza di via Polveriera.

‘’Via Toce è percorsa ogni giorno e ogni notte da molti tir che vanno e vengono dalla Vinavil – spiegano – e in questo tratto la via Toce è stretta. Per permettere il transito dei tir gli automobilisti devono accostare sul lato destro ma vanno spesso ad impattare su questo alto marciapiede , che specie di notte non è visibile. Diversi hanno riportato seri danni alle loro vetture’’.

Da qui la richiesta di un intervento per eliminare il pericolo.