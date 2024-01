Il Comune di Baceno ha messo in vendita un fabbricato in edilizia tradizionale in frazione Beola: si tratta di un edificio risalente al 1700, con pareti e copertura in pietra, che è stato dichiarato dalla Commissione Regionale del Piemonte di interesse storico-culturale. L'edificio, ad uso residenziale, si sviluppa su quattro piani. La base d'asta è fissata in 39.800 euro e le proposte si possono inviare al Comune sino al 16 febbraio.