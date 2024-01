Nessun limite ai mandati dei sindaci dei piccoli comuni, Uncem: "Non si impedisca il ricambio"

L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani interviene sulla notizia dell’approvazione, da parte del Governo, dei mandati illimitati per i sindaci dei comuni con meno di 5mila abitanti. Queste le parole di Uncem:

“L'eliminazione del limite dei mandati nei comuni con meno di 5mila abitanti, votato oggi dal Governo, non deve impedire il ricambio, la crescita di nuove forze capaci di lavorare nelle amministrazioni, l'impegno dei giovani, la formazione di nuove classi dirigenti locali. Questi impegni, secondo Uncem, sono dei Sindaci, di chi ha più esperienza, di chi ha vissuto anni negli uffici dei municipi, alla guida dei comuni, senza fermare legittime ambizioni, favorendo ricambio e passaggi di testimone, agevolando nuove idee e percorsi di interazione. Ne abbiamo fortemente bisogno all'interno delle nostre amministrazioni comunali nei centri più piccoli. Libertà nelle candidature sia stimolo per crescere con nuove leve anche da portare in posizioni apicali, formandole e dando loro fiducia”.