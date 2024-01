Nuovo direttore alla Travi e Profilati di Pallanzeno

Massimo Lama lascia la direzione dello stabilimento Travi e Profilati di Pallanzeno. Andrà a San Zeno Naviglio (Brescia), dove la Duferco ha sede, a seguire un nuovo progetto che la società sta portando avanti. Dal primo marzo il sito produttivo di Pallanzeno avrà come direttore Dario Ricchi,da anni in forza allo stabilimento ex Ceretti ed attualmente sindaco di Montescheno.

Il cambio arriva ad inizio anno mentre tra pochi giorni in fabbrica andranno al voto anche i lavoratori per eleggere la nuova rappresentanza sindacale interna. Un voto resosi necessario dopo che i lavoratori avevano sfiduciato il precedente ‘consiglio di fabbrica’, attaccato per non aver sostenuto le loro istanze e le volontà.