Vanzone con San Carlo si prepara alla Festa dei Re Magi

Vanzone con San Carlo si prepara alla tradizionale Festa dei Re Magi. L’appuntamento è fissato per domenica 28 gennaio: si parte alle 14.30 con il ritrovo dei bambini e il corteo dei Magi e dei Pastori che dalla nuova piazzetta (che in primavera sarà intitolata a don Giorgio Andreotti) sfilano per le vie del paese. Al termine la sacra rappresentazione dell’arrivo dei Magi, seguita dall’ingresso in chiesa, dal bacio del bambinello e dalla benedizione dei bambini. Le celebrazioni si chiudono con l’offerta della pianta. A seguire l’incanto delle offerte e una merenda in compagnia nella casa parrocchiale di Vanzone.