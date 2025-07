Montecrestese, domenica la nuova edizione della "Festa dell'Alpe"

È in programma domenica 3 agosto la nuova edizione della Festa dell’Alpe di Montecrestese, la numero 17. L’evento, che si tiene all’alpe Coipo, è promosso dalla Pro Loco di Montecrestese, con il patrocinio del comune.

La festa ha inizio alle 12.30 con la distribuzione del pranzo. Alle 14.30 Giorgia Frangioni e Fabio Gallorini raccontano “Le nostre montagne tra archeologia e geologia”; infine alle 14.30 musica dal vivo con Michele Guaglio e Alessandro Gallo. Per raggiungere il “balcone sull’Ossola”, è possibile salire a piedi lungo un percorso di circa due ore da Altoggio, oppure in bicicletta o e-bike; è possibile prenotare un’escursione guidata da Altoggio (per informazioni contattare il numero 347 1641244.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.