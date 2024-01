Frontalieri, i 74 comuni del Vco hanno ricevuto l'ordine del giorno della Provincia

Venerdì 26 gennaio durante al Tavolo del Frontalierato provinciale si è parlato della tassa della salute che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Il presidente della Provincia Alessandro Lana, aveva annunciato la predisposizione di un ordine del giorno da inviare a tutti i 74 comuni del Vco e da votare in ogni consiglio comunale, per poi inoltrare al Governo una richiesta di stralcio della nuova tassa sulla sanità imposta ai frontalieri.

L’ordine del giorno è stato inoltrato a tutti i comuni della Provincia, in modo che i consigli comunali possano discuterlo e decidere di unirsi alla richiesta di eliminazione della tassa, “in quanto ritenuta iniqua e penalizzante per il nostro territorio a specificità montana”.

L’iniziativa del Tavolo del Frontalierato arriva a pochi giorni dalla presa di posizione del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi.

In allegato il testo completo dell’Ordine del giorno sottoscritto dalla Provincia del Vco.