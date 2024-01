Carnevale a Varzo, domenica 4 febbraio sfilata per le vie del paese

Sarà questo il fine settimana dei grandi festeggiamenti di Carnevale a Varzo: sabato 3 e domenica 4 febbraio, infatti, saranno due giornate di divertimento e spensieratezza all'insegna dello stare insieme. Ricco il programma predisposto da Pro Loco, Comune, Gruppo Carnevale, redazione de l'Asino, parrocchia e alpini in collaborazione con gli esercizi pubblici del paese.

Si comincia sabato 3 febbraio con protagonisti, nel pomeriggio, i bambini. I più piccoli, alle 15.30, si recheranno infatti alla Casa di Riposo per un allegro saluto agli anziani ospiti, poi alle 16.00 ci si sposterà al teatro Alveare per uno spettacolo di magia e la merenda tutti insieme.

Dalle 17.30 il gruppo musicale I Fenomeni sarà per le strade e i bar e i ristoranti portando allegri canti da osteria mentre alle 20 la festa sarà al bar Sempione con maschere e musica fino a tardi.

Domenica 4 febbraio dalle ore 12.30 distribuzione di polenta e salamini in piazza Pietro Bono, e alle 14.30 il ritrovo dei gruppi mascherati in piazza Bertonio. Alle 15.00 è prevista la partenza della sfilata con in testa le quattro maschere del paese: Zorz, Isepp, Angiulina e Carulign. Alla sfilata parteciperanno anche il gruppo di Simplon Dorf, la Wilkfolk band di Montecrestese, la rappresentanza del Carnevale della Vigezzo, gli amici in piazza di Piedimulera, la Fiaba nel Bosco e i Duri d'orecchio, oltre a tante maschere spontanee. Alle 16.30 la seconda distribuzione di polenta.

Sabato 10 febbraio, poi, uscirà l'atteso giornale satirico “L'Asino”, mentre domenica 11 febbraio sarà assegnato "L'asino d'oro", che andrà al varzese protagonista della più grande asinata dell'anno.