Celebrata la Domenica del Giglio: "Un legame di fraternità tra Anzino e Padova" VIDEO

Si è celebrata domenica 28 gennaio ad Anzino la Domenica del Giglio, una festa che ricorda l’arrivo in paese del quadro di Sant’Antonio, considerato miracoloso dalla devozione popolare. Molti i fedeli intervenuti per la messa per pregare e affidarsi a Sant'Antonio. Alla celebrazione era presente il rettore della Pontificia Basilica di Sant’Antonio di Padova, padre Antonio Ramina, insieme a un confratello della comunità padovana. Ha introdotto la celebrazione il parroco don Fabrizio Cammelli.

“È bella questa unione tra il grande santuario di Padova e il nostro piccolo santuario di Anzino”, ha detto don Fabrizio Cammelli, parroco di Anzino. “Per noi è diventata l'opportunità – ha aggiunto padre Ramina - per stabilire legami di fraternità, di amicizia e di preghiera nel nome di Sant'Antonio”.

In occasione della Domenica del Giglio è stato acceso un cero in onore di Sant'Antonio che è stato portato dal rettore dal santuario di Padova. La messa è stata animata da un gruppo di cantori provenienti dalle varie parrocchie della valle, accompagnati all'organo da Matteo Minetti. Alla celebrazione era presente la confraternita dal Santissimo Sacramento di Anzino. In prima fila sedevano i sindaci di Bannio Anzino Pierfranco Bonfadini e di Calasca Castiglione Silvia Tipaldi.