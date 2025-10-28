A Trasquera la “Caccia al tesoro delle streghe”

Sabato 1° novembre alle ore 17.00, il borgo di Trasquera si trasformerà in un suggestivo scenario di mistero con la “Caccia al tesoro delle streghe”, evento che unisce gioco, storia e tradizione popolare.

La caccia al tesoro, organizzata a squadre miste composte da adulti e bambini, si snoderà per le vie del paese, seguendo gli indizi legati alle antiche vicende della caccia alle streghe che segnarono anche questo territorio. I partecipanti potranno così ripercorrere le tappe di un processo per stregoneria – dall’accusa alla carcerazione – attraverso indovinelli ispirati ai documenti realmente esistenti risalenti al Quattrocento e al 1580.

In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà interamente presso la Casa del Cappellano, luogo che sarà anche punto di partenza e di ritrovo per tutti i partecipanti. La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata entro il 25 ottobre (info: 342.5490617 – Elisa).