Finero, un paese in festa per il carnevale. FOTO

Un paese in festa per il Carnevale Finerese, organizzato nel fine settimana presso il salone dell’asilo, a cura del Gruppo Giovani Asd Finero e iniziato venerdì sera con il tributo a Max Pezzali e gli 883, con ospiti i Jolly Blu e la musica di dj Andy.

Sabato 27 gennaio si è aperta la festa con il pranzo mentre il pomeriggio è stato dedicato agli anziani con il "Carnàaval di Noni" (Carnevale dei nonni): un momento che è stato molto apprezzato da tutti. La giornata si è conclusa con la serata danzante con la musica di Claudio Sorrenti e l’evento clou: la partecipazione della dj Renèe la Bulgara (presenti alla serata, come ospiti, anche il Re e la Regina del Carnuà de Melèsk). Infine, il Carnevale dei bambini, andato in scena domenica, in compagnia delle ragazze della Baby Dance di Malesco, che hanno trascinato e fatto divertire grandi e piccini.

“Siamo molto soddisfatti di come si è svolta la festa, con una grande partecipazione di gente – spiegano soddisfatti gli organizzatori del Carnevale Finerese -. Davvero un grande risultato e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato e partecipato all’ottima riuscita del nostro carnevale”.