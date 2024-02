In pellegrinaggio a Lourdes con le parrocchie di Premosello e Cuzzago

Le parrocchie di Cuzzago e Premosello Chiovenda organizzano un pellegrinaggio a Lourdes in occasione del 166° anniversario della prima apparizione della Madonna, l'11 febbraio, a Bernardette Subirous nella grotta di Massabielle.

Il programma prevede la partenza sabato 10 febbraio alle 15.30 da Premosello dall'ex ospedale e da Cuzzago dalla pizzeria Val Grande. L'arrivo a Lourdes è previsto per la mattina di domenica 11 febbraio. Al pomeriggio possibilità di partecipare alla via Crucis. In serata una fiaccolata e poi partenza per il rientro. L'arrivo a Premosello è previsto per il pomeriggio.

Il costo è di 130 euro le iscrizioni terminano il 31 gennaio. Per info e prenotazioni contattare Agostino Bruno 347-2658559 oppure Sara Carbone 349-5968153.