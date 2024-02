Ultimo saluto a Roberto Rabattoni, un inguaribile altruista

Si terranno domani, venerdì, alle 14,30, i funerali di Roberto Rabattoni. L’ultimo saluto sarà nella chiesa di Albo di Mergozzo.

Roberto si è spento a 80 anni dopo aver dedicato tutto se stesso agli altri. Era un vulcano di idee, un trascinatore, un inguaribile ottimista e altruista. Solo la malattia che lo accompagnava da alcuni anni lo ha fermato!

Il Centro Aiuti per l’Etiopia è stata la sua vita, lui l’ha fondato, lui l’ha portato avanti, coinvolgendo molte persone in quest’opera di umanità. Creando una associazione che oggi saprà andare avanti da sola, senza di lui.

In molti si sono fidati di Roberto perché ispirava trasparenza e onestà. Il suo pensieri erano i bambini e quelle popolazioni povere. Una vita divisa tra il Verbano Cusio Ossola e l'Etiopia, un incessante spola perchè diceva ''lì c'è bisogno di noi''.

Tutto iniziò nel 1983 quando andò in Etiopia la prima volta. Noi abbiamo conosciuto Roberto nel lontano 1989. Un amico ci aveva raccontato di quest'uomo che trascurava il suo lavoro per dedicarsi alla ‘sua’ Etiopia, ai suoi villaggi, ai suoi bambini. Lo andammo a trovare ad Albo di Mergozzo, dove allora c’era la sede dell’associazione. La lunga chiacchierata si tradusse in un articolo che occupò un’intera pagina. Dai suoi racconti traspariva l’amore per questi suoi gesti di generosità e attaccamento per quelle popolazioni logorate dalla povertà.

Fu un dovere raccontare cosa stavano facendo Roberto e la sua associazione.

Contenti di averlo conosciuto ed apprezzato. Ci siamo sempre fidati di lui: era una persona aperta e generosa. Le stesse qualità che alimenteranno l’associazione, che proseguirà sulla strada tracciata da lui.