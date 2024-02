A Viganella torna il sole e si festeggia la Candelora

Torna la luce a Viganella e come da tradizione si festeggia la Candelora. Quest'anno la celebrazione sarà domenica 4 febbraio e con l’accensione e la benedizione delle candele si rinnoverà la magia del ritorno della luce. Le origini di questa festa sono molto antiche, e i rituali che si svolgono sono di buon auspicio per la salute dei fedeli e per i raccolti.

Il programma prevede alle ore 15 la Santa Messa nella chiesa di Viganella, seguirà la benedizione della gola e poi la processione con le cavagnette, trasportate dalle donne del paese riccamente addobbate con nastri colorati e campanelli. L'ultimo rituale è quello della proposizione della "Pescia", il grande abete addobbato con prodotti gastronomici, i cui rami saranno poi messi all'incanto. La tradizione vuole che portare a casa un ramo della "Pescia" sia di buon auspicio per la salute e per i raccolti della campagna.