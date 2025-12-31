Capodanno in Val Formazza con lo spettacolo pirotecnico

Per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno, gli esercenti della Val Formazza invitano residenti e visitatori a festeggiare insieme con un suggestivo spettacolo pirotecnico. L’appuntamento è fissato per la mezzanotte del 31 dicembre presso Vallo di Ponte, dove i fuochi d’artificio illumineranno il cielo in un’atmosfera di festa e condivisione. L’evento si inserisce nel ricco programma promosso dal comune e dalla Pro Loco in occasione delle festività.