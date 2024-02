Verso l'ecomuseo: nuovo incontro con l'associazione Comuniterrae

Dopo quello organizzato a Beura, secondo incontro dell'associazione Comuniterrae con “Camminiamo insieme. Dalle mappe di comunità all'ecomuseo”. L'incontro è previsto per venerdì 2 febbraio alle 20.30, nella sala consiliare di Premosello Chiovenda.

Alla serata a Beura, tenutasi il 26 gennaio, erano presenti la presidente di Comuniterrae Ivana Ronchi, il sindaco di Beura Davide Carigi, il presidente del Parco della Val Grande Luigi Spadone. L'associazione ha annunciato in quell'occasione di aver presentato la candidatura per l'inserimento delle Terre di Mezzo nella rete ecomuseale della regione Piemonte e che intende avanzare la candidatura per il riconoscimento ufficiale di ecomuseo alla stessa Regione Piemonte.

Comuniterrae è un progetto culturale che nasce come prosecuzione del percorso di costruzione della Mappa di Comunità delle Terre di Mezzo, iniziato nel 2017 e promosso da Associazione Ars.Uni.Vco e dal Parco Nazionale Val Grande, all’interno della Carta Europea del Turismo Sostenibile e con il contributo della Regione Piemonte.