Ultraleggero precipita a Premosello, feriti i due occupanti svizzeri

Incidente ad un ultraleggero poco dopo le 16.00. Il piccolo velivolo e' precipitato nella zona del Bosco Tenso nel comune di Premosello Chiovenda. A bordo del velivolo viaggiavano 2 persone di nazionalità svizzera, ma nessuno ha riportato ferite gravi.



Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco dal distaccamento di Domodossola e dalla sede centrale di Verbania, il personale del 118, i carabinieri e la polizia di stato. Le cause dell'incidente sono in via di definizione.