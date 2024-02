Torna il carnevale a Cosasca e Cuzzego

Domenica 4 febbraio si svolgerà il Carnevale a Cosasca nel salone parrocchiale, alle 12.00 pranzo con polenta, salamini e gorgonzola e infine chiacchiere. Dalle 10.45 vendita anche per asporto. Si richiede la prenotazione entro il 2 febbraio a Rosy 348-7664294 oppure a Maria Teresa 346-7835629. Alle 15.00 grande tombolata con premi, giochi e sorprese per tutti i bambini ai quali verrà offerta una ricca merenda seguirà il concorso e la premiazione della maschera più bella. L'intero ricavato verrà devoluto alla parrocchia per interventi alla chiesa di San Lorenzo.

A Cuzzego invece il carnevale è in programma il 10 febbraio all'oratorio di Cuzzago, alle 15.00 sfilata per il paese e lancio di palloncini seguirà il concorso e la premiazione delle maschere più belle e la tombolata. Alle 17.30 polenta, salamini e gorgonzola anche da asporto. Alle 19.30 serata in oratorio con animazione musicale di Dario. Polenta salamini e gorgonzola. Per la polenta della serata è gradita la prenotazione a Dania 348-9315865 o don Paolo 340-3367627 entro mercoledì 7 febbraio. Il ricavato verrà devoluto per la nuova cucina dell'oratrio e le varie esigenze della parrocchia.