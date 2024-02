La Cestistica sconfitta di 2 punti a Galliate

Lotta ma esce sconfitta sul difficile parquet di Galliate la Findomo Pediacooph24: 64-62 il finale a favore dei novaresi.

"Siamo arrivati giù consapevoli che la gara sarebbe stata tutta in salita, con Cerutti ancora fermo e senza De tomasi causa impegni lavorativi. Il primo tempo- le parole del presidente Guerra- e’ stato equilibrato e siamo stati sempre in scia: nel secondo la partita è stata più nervosa, c’è stato qualche contatto e la fisicità è salita. Loro hanno preso un piccolo margine che hanno gestito alla fine anche se noi non abbiamo mai mollato. Ora la soeranza e’ fare una buona settimana di allenamenti per arrivare ponti al match contro Borgosesia”.