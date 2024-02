Lite tra due persone, spunta un coltello. Denunciato 54enne

I carabinieri di Domodossola sono intervenuti a Druogno per un diverbio tra due persone. Uno dei due, un 54enne con precedenti, aveva minacciato l’altra persona con un coltello a serramanico. I militari hanno perquistio anche il suo veicolo, e l’uomo è stato trovato in possesso di un ulteriore coltello da cucina con una lama da 30 centimetri. il 54enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Un’altra persona è stata denunciata per porto abusivo di strumenti atti ad offendere nel fine settimana. L’uomo, un 60enne con precedenti, controllato ad Anzola D’Ossola è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, poi sequestrato.