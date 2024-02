Il grande cinema a Domodossola: riparte il Cineforum

Giovedì 8 febbraio prende il via la 36esima stagione del Cineforum di Domodossola. Con un totale di 15 appuntamenti, in programma tutti i giovedì (con una pausa per il 25 aprile) al Cinema Corso, la rassegna cinematografica del 2024 ci accompagnerà fino al 23 maggio.

“Quest’anno partiamo un po’ in ritardo rispetto all’inizio canonico, che dovrebbe essere a novembre”, spiega Alessandro Magrì, presidente dell’Associazione Cineforum Domodossola. “Questo, però, si è rivelato un vantaggio, perché ci ha permesso di scegliere film della stagione in corso, addirittura con pellicole non ancora uscite, ma che sono state presentate soltanto in anteprima nei principali festival cinematografici”.

Spazio dunque, anche quest’anno, a grandi titoli: “Siamo molto contenti della selezione dei film, che è molto varia per generi, temi trattati e Paesi”, racconta Magrì. “Abbiamo, per esempio, titoli italiani, europei, scandinavi, giapponesi, americani e molto altro. Abbiamo anche deciso di alternare film drammatici ad altri più leggeri e ironici, anche per rispondere alla richiesta del pubblico. Ovviamente, però, sempre selezionando titoli di qualità”. Molti dei film scelti per questo cineforum sono stati, tra l’altro, premiati ai Festival del cinema di Cannes, di Berlino o di Venezia.

“Un’altra novità riguarda il tesseramento – prosegue il presidente - Quest’anno, l’intero incasso degli abbonamenti andrà al Cinema Corso. In questo modo, sarà lo stesso cinema a farsi carico delle spese, sollevando l’associazione Cineforum dai rischi economici a cui, purtroppo, siamo andati incontro negli scorsi anni, visto il periodo difficile che i cinema hanno passato”. La tessera, che comprende 15 proiezioni, ha un costo di 90 euro; il costo, invece, di un singolo spettacolo è di 8 euro. Per le tessere il consiglio del gestore della sala Franco Antonioli "è quello di recarsi al Cinema Corso nel giorno delle proiezioni con un po' di anticipo rispetto all'ora della proiezione, visto che le operazioni per fare la tessera potrebbero richiedere qualche minuto".

Ancora una volta, a curare l’introduzione di ogni film sarà il professor Renato Venturiello. In più, agli spettatori sarà consegnato un opuscolo con la rassegna stampa riguardante il film in questione, in modo che chi è interessato abbia la possibilità di approfondire l’argomento. L’opuscolo sarà inviato, prima di ogni proiezione, anche via e-mail a tutti gli iscritti alla newsletter.