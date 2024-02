Carnevale domese 2024, due eventi in biblioteca con il Togn e la Cia

Con la consegna delle chiavi della città al Togn e la Cia ha preso ufficialmente il via il Carnevale Domese, uno degli eventi più attesi dell’anno in città. In attesa della grande sfilata di domenica 11 febbraio, sono in programma numerosi eventi, tra cui alcuni appuntamenti organizzati dalla biblioteca civica “G. Contini”.

Sabato 10 febbraio, alle ore 15.00, il Togn e la Cia in persona accoglieranno i bambini in biblioteca per un’iniziativa pensata nell’ambito del progetto “Nati per leggere”: insieme ad alcuni ragazzi del Comitato Pulenta e Sciriuii, le due maschere leggeranno la storia del tradizionale matrimonio che avviene ogni anno al termine della sfilata, contenuta nel libro “Il Togn e la Cia sposi tra le antiche mura”. L’evento è consigliato per i bimbi tra i 2 e i 10 anni.

Ma nel pomeriggio del 10 febbraio gli appuntamenti in biblioteca non finiscono qui. Alle 17.30, infatti, un evento dedicato questa volta al pubblico adulto. Con “Fogli volanti” si assisterà ad un pomeriggio di arte e poesia, durante il quale Margherita Cassani e Danila Denti presentano i loro lavori di reinterpretazione grafica dei testi di alcune poesie. Le artiste dialogano con Chiara Pagani.