Tutto pronto per la seconda edizione della Domobianca SkiAlp Vertical Race

La seconda edizione della Domobianca SkiAlp Vertical Race partirà sabato 10 febbraio alle ore 19.00, dal piazzale dell'Alpe Lusentino ed attraverso un percorso illuminato di 2.5 km e 600 m di dislivello porterà gli atleti fino allo Ski Bar.

Sull'onda di quella che è stata la prima edizione, dominata dai fortissimi atleti della Nazionale Italiana Michele Boscacci ed Alba De Silvestro, anche la seconda edizione si prospetta essere una gara ad alti livelli. Sono infatti molti i big di specialità che risultano già iscritti, a cominciare dai due atleti della nazionale svizzera Martin Anthamatten e Victoria Kreuzer, al campione del mondo di Skyrunning Cristian Minoggio ed al vicecampione del mondo di Vertical Marcello Ugazio, per seguire poi con il fortissimo verticalista svizzero Daniele Fontana e la portacolori della nazionale greca di sci alpinismo Dimitra Theocharis.

“Siamo davvero orgogliosi - le parole dell’organizzatore Ivan Svilpo - per la grande risposta che stiamo avendo finora per questa gara, proposta anche grazie alla collaborazione della Domobianca SkiRace e del Team Skydrunker; avere così tanti nomi di prestigio è sempre soddisfacente per il nostro Team organizzativo”.

Sarà possibile iscriversi sul portale www.wedosport.net fino all'8 febbraio e ci si potrà comunque iscrivere in loco dalle ore 17.00 alle 18.15.Le seggiovie saranno aperte per chi vuole seguire la gara, alla Baita Motti seguirà poi il pasta party aperto a tutti ed a seguire, al Luse Bar, le premiazioni e la grande festa con il movimento Skydrunker.