Adotta una porta: alla secondaria di Villadossola si cerca materiale didattico

A rendere più bella la scuola ci stanno pensando docenti e studenti che, durante le ore di laboratorio di arte, hanno iniziato a trasformare le vecchie porte delle aule in vere e proprie opere d'arte.

Ora però alla scuola secondaria di Villadossola c'è bisogno dell'aiuto di tutti: "Abbiamo avviato un progetto artistico che porterà alla trasformazione delle vecchie porte delle aule in opere dipinte dagli alunni durante le ore dei laboratori di arte - spiegano dall'Istituto Comprensivo Bagnolini - però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per acquistare materiale didattico e colori. Ringrazieremo chi ci aiuterà con una etichetta che sarà posizionata sulla porta e l'invito alla nostra cerimonia per inaugurare le nuove porte". Per aiutare ragazzi e studenti è possibile contattare l'IC Bagnolini allo 032451414 Ufficio Dsga, oppure via email a segreteria@icbagnolini.it.