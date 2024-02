Niente sfilata al Carnevale Vigezzino: cambi di programma per meteo avverso

Il Carnevale Vigezzino, a causa del maltempo cambia il programma della festa più colorata e divertente dell'anno in programma a Santa Maria Maggiore dal 9 al 13 febbraio.

Giunto quest'anno alla sua 47esima edizione, il carnevale vigezzino nasce alla fine degli anni Settanta quando un gruppo di persone, da sempre impegnate nell'organizzazione delle manifestazioni carnevalesche nei vari paesi della valle, dedide di creare un comitato unico per coordinarne l'organizzazione. Nasce così una delle più importanti feste della Vigezzo con serate danzanti, sfilate e la realizzazione dei carri allegorici. Le maschere ufficiali del Carnevale Vigezzino sono il Trapula e la Mariana Bela e fiore all’occhiello del comitato è “Ul Bazzalesk” il giornalino umoristico che, fin dalla prima edizione del Carnevale Vigezzino, apre le manifestazioni con la sua uscita il mattino del giovedì grasso. E così, come da tradizione, sarà proprio l'uscita del giornalino a dare il via alla festa, giovedì 8 febbraio: si potrà “sfogliare” online sulla pagina Facebook ufficiale della festa mentre le copie cartacee saranno disponibili da venerdì 9 presso la struttura coperta del Centro del Fondo dove si svolgeranno gli eventi della festa.

Ecco quindi il programma del carnevale: venerdì 9 alle 19 cena in compagnia e tributo a Vasco Rossi con i “Buoni o Cattivi” e a seguire serata musicale con i dj del carnevale. Sabato 10 alle 9.30 giro della valle senza soste, pranzo in compagnia e dalle 14.30 pomeriggio di giochi a squadre presso il Centro del Fondo. Alle 19 cena e serata “Carnival Night” con Dj Veleno. Domenica 11 non andrà in scena la tradizionale sfilata dei carri allegorici che sarà sostituita, presso la struttura coperta, dal festival delle coreografie e dall'esibizione dei gruppi mascherati. Al termine premiazioni e pomeriggio musicale e balli di gruppo in compagnia di Dj Vincenzo di Radio Studio 92. Cena e alle 21 serata di ballo liscio con l'orchestra “Arcobaleno Band”. Lunedì 12 febbraio alle 20 andrà in scena un'altra novità dell'edizione 2024, lo spettacolo notturno dei carri allegorici e l'esibizione dei gruppi con presentazioni e premiazioni con l'entrata in scena del nuovo “Trofeo del Carnevale Vigezzino” che sostituisce quello dedicato a Matteo Barbieri.

Al termine “Baldoria sul caret”, carosello notturno dei carri e, presso la struttura coperta, musica con i dj della festa. Il martedì grasso 13 febbraio è da sempre la giornata dedicata ai più piccoli con il “Carnuà di gugnitt”: dalle 14 animazione e giochi per bambini. Alle 21, come da tradizione, il veglione mascherato di fine carnevale con Ketty e a seguire musica con i dj del Carnevale. Sabato 24 febbraio alle 21 presso la sede dell'associazione si terrà l'estrazione della sottoscrizione a premi organizzata in occasione della festa. Sabato 2 marzo alle 19.30 presso l'albergo Boschetto di Druogno cena in compagnia di fine carnevale.