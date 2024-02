''Stazione idroemetrica, distribuiremo volantini esplicativi e sarà fatta un'esercitazione''

In riferimento all’articolo dal titolo ‘’Stazione idrometrica è lì da mesi, ma nessuno sa come funzioni’’ precisiamo che con deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni di Giunta comunale n.9 del 24/1/2024 sono state indicate le linee di indirizzo per la gestione della stazione idrometrica di recente installazione presso il Rio Tocetta, in località Calami del comune di Vogogna.

In particolare, con predetto atto deliberativo, sono state assegnate all’Ufficio Tecnico comunale le linee di indirizzo per l’istruzione al personale, a vario titolo coinvolto nella gestione delle emergenze di protezione civile, sul funzionamento dell’impianto e, in proposito,, si precisa che è già stata organizzata nella giornata del 14 febbraio, una riunione con il referente tecnico della società installatrice ‘Rael Tech srl’; peraltro, il tecnico comunale aveva già ricevuto una prima istruzione, al termine del collaudo dello stesso impianto.

Inoltre sono state indicate le forme di comunicazione alla popolazione interessata per il comportamento da tenere in caso di allarme a seguito di eventi alluvionali nella loc. Calami, consistenti nella distribuzione di volantini esplicativi e nell’organizzazione di riunione aperta a tutta la cittadinanza.

Infine, si fa presente che sarà a breve programmata un’esercitazione pratica, con il diretto coinvolgimento dei residenti nella loc. Calami, per verificare l’efficacia e la corretta funzionalità del sistema di allerta.

Il Commissario Straordinario Dottor Giuseppe Minissale