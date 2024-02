BUT Formazza: aprono le iscrizioni con una grande promozione

Ci siamo: il 9 febbraio apriranno le iscrizioni all’edizione 2024 di BUT Formazza, il Trail in programma il 13 luglio nei maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza, nel nord del Piemonte

Dopo il riuscito esperimento dei Campionati Mondiali di Skyrunning 2022, le partenze di tutte le gare, come già accaduto nel 2023, saranno a Valdo - Formazza, a circa 1.200 m, presso l’area feste del Comune di Formazza, in una location molto apprezzata dai partecipanti e molto funzionale anche dal punto di vista logistico. Percorsi confermati! Si corre sui sentieri del Mondiale di Skyrunning 2022.

Confermatissimi anche i percorsi 2023: Bettelmatt Ultra Trail, ricalcherà quindi il tracciato che ha visto trionfare nel 2022 Cristian Minoggio e Giuditta Turini: 57 km e 3150 m D+- sono le caratteristiche del percorso lungo, che tocca alcuni dei punti più spettacolari della Val Formazza, a partire dal Rifugio 3A, a quasi 3.000 m di quota, oltre a sfiorare i laghi Vannino, Morasco (2 volte), Sabbione, Toggia e Castel.La Bettelmatt Super Race, 39 km per 2.520 m D+-, si svilupperà sulla prima parte del percorso della gara lunga, andando quindi a toccare anche in questo caso i 3.000 m del Rifugio 3A.Bettelmatt Race, 22 km per 1.320 m D+-, condivide il tratto iniziale delle altre due gare, ma una volta scavalcato il Passo Nefelgiù, altro punto caratteristico di BUT, scenderà direttamente verso Valdo: tutti e tre i percorsi toccheranno quindi uno dei punti più famosi dell’intera valle, la Cascata del Toce.Confermata anche la gara per i più piccoli e gli adulti… meno allenati: Bettelmatt Mini Trail, 6 km per circa 200 m D+.

Quale che sia la distanza, la costante sarà ancora quella delle Emozioni ad Alta Quota che solo BUT sa dare! We are in Love with BUT Formazza!Le iscrizioni, esclusivamente on line, apriranno il 9 febbraio, e fino al 14 febbraio gli organizzatori di Formazza Event hanno pensato a una interessante promozione, con importanti sconti sulle quote d’iscrizione delle tre gare più lunghe: sarà così più facile regalare le Emozioni ad Alta Quota di BUT Formazza alle persone cui si vuole bene, in occasione di San Valentino! Info disponibili sul sito www.butformazza.it e sui social dell’evento.